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ABD Ukrayna'ya F-16 verecek mi? ABD Başkanı Joe Biden açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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ABD Ukrayna’ya F-16 verecek mi? ABD Başkanı Joe Biden açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilip verilmeyeceği konusunda net bir açıklama yaparak tartışmalara son noktayı koydu.

Maryland'deki ziyaretinin ardından Washington'a dönen ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna yanıtı verdi.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim." şeklinde cevapladı.

Diğer taraftan Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Biden, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi.

F-16 AÇIKLAMASI

ABD Ukrayna'ya F-16 verecek mi? sorusuna Biden, "Hayır" yanıtını verdi.

Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti meselesini ele alacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddiaları gündeme gelmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise savaşın yıl dönümü için Biden'ın henüz bir seyahat planı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.

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