Barış diplomasisi dünyaya örnek olan Türkiye ABD baskısıyla karşı karşıya! Dikkat çeken iddia

UÇAKLARIN ABD YAPIMI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Wall Street Journal gazetesinde yapılan haberde Rus hava yollarının kullandığı uçakların ABD yapımı olduğuna dikkat çekildi ve 1 Ekim'den bu yana 2.100'den fazla uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazete ABD'li üst düzey yetkililerin geçtiğimiz ay Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette, Rusya'ya ait ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler sağlanması durumunda cezai işlemler uygulanacağı konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etti.

YAPTIRIMLAR RUSYA'NIN UMURUNDA OLMADI

Biden yönetimi, Ukrayna savaşının başlaması ile geçtiğimiz Şubat ayında Rusya'nın ABD yapımı veya yüzde 25'inden fazlası ABD parçalarından oluşan uçakları kullanmasını yasakladı. Ancak bu yasak Rusya'nın çok umurunda olmadı. Ülke Batı'ya meydan okuyarak Boeing jetlerini uçurmaya devam etti.