28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fas'ın Bağdat Büyükelçiliği 9 yıl sonra yeniden açılıyor

Fas'ın Bağdat Büyükelçiliği 9 yıl sonra yeniden açılıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2023
ABONE OL
Fas’ın Bağdat Büyükelçiliği 9 yıl sonra yeniden açılıyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Fas'ın Bağdat Büyükelçiliğinin 9 yıl sonra yeniden açılacağını belirterek, bunun tarihi ilişkiye sahip iki ülke arasındaki ortaklığın başlangıcı olacağını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA