ABD’de polis şiddeti bitmiyor! O görüntüler sonrası sokaklar karıştı | Canice öldürdüler

"HİÇBİR ŞEY YAPMADIM, SADECE EVE GİTMEYE ÇALIŞIYORUM"



Nichols ise, "Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece eve gitmeye çalışıyorum. Tamam, yerdeyim" şeklinde yanıt veriyor. Polisin siyahi gence uzanması için tehditte bulunup küfrederek, "Ben kırmadan ellerini arkana koy" dediği duyuluyor. Nichols'un ise "Siz şu anda çok şey yapıyorsunuz. Yerdeyim" diyerek çaresiz kaldığı görülüyor.