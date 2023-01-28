ABD’de polis şiddeti bitmiyor! O görüntüler sonrası sokaklar karıştı | Canice öldürdüler
ABD’de 7 Ocak günü kan donduran bir vahşet meydana geldi. Polis tarafından feci şekilde dövüldükten üç gün sonra, hastanede hayatını kaybeden Tyre Nichols’ın olay anından görüntüleri dün ortaya çıktı. Nichols’ın acı içinde annesine seslendiği anlar polisin vücut kamerasına yansırken Başkan Joe Biden görüntüleri izlerken öfkelendiğini ve derinden acı duyduğunu açıkladı.
ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis kentinde 7 Ocak'ta dikkatsiz araç kullandığı için polis tarafından durdurulan ve siyahi polisler tarafından dövüldükten üç gün sonra, hastanede hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'ın olay anından görüntüleri yayınlandı. Dakikalarca polisler tarafından dövülen Nichols'un acı içinde annesine seslendiği anlar, polisin vücut kamerasına yansıdı.
"HİÇBİR ŞEY YAPMADIM, SADECE EVE GİTMEYE ÇALIŞIYORUM"
Nichols ise, "Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece eve gitmeye çalışıyorum. Tamam, yerdeyim" şeklinde yanıt veriyor. Polisin siyahi gence uzanması için tehditte bulunup küfrederek, "Ben kırmadan ellerini arkana koy" dediği duyuluyor. Nichols'un ise "Siz şu anda çok şey yapıyorsunuz. Yerdeyim" diyerek çaresiz kaldığı görülüyor.
Bu sırada boğuşma başlarken, Nichols'un kaçtığı, polisin şok tabancası kullandığı ve kovalamacanın başladığı görülüyor. 7 dakika sonra diğer polisler telsizden Nichols'u gördüklerini söylüyor ve siyahi genci yaya olarak takip etmeye başlıyor. Daha sonra yakalanan gencin üzerinde 2 polisin olduğu görülürken, Nichols'un konuşmaya çalıştığı, polislerden birinin "kapa çeneni" dediği duyuluyor.
Olaya karışan Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III ve Justin Smith adlı 5 polisin, Perşembe günü polis gücüyle ilişiği kesildiği ve haklarında dava açıldığı ifade edildi.
Görüntülerin dün yayınlanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, görüntüleri izlerken öfkelendiğini ve derinden acı duyduğunu belirtti.
Biden olayın barışçıl bir şekilde protesto edilmesi için halka çağrıda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta Memphis polisince "dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle" durdurulmuştu. Tutuklamaya karşı çıkan genç polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.
Aldığı yaralardan dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Söz konusu darp videosunun yayınlanmasından sonra Nichols'ın ölümüne yol açan 5 polis hakkında dava açılması bekleniyor.
Protesto gösterileri sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındI.
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