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Dünya Mars’ta bulunan heykeli konuşuyor! İddialar şoke etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Dünya Mars’ta bulunan heykeli konuşuyor! İddialar şoke etti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASAMars'taki araştırmalarına iyice odaklanırken, Perseverance, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar yaşam olup olmadığı hakkında kanıtlar aramayı sürdürüyor. NASA, Mars hakkında yürüttüğü çalışmaları paylaşsa da komplo teorisyenlerinin dilinden bir türlü kurtulamıyor. Komplo uzmanları Kızıl Gezegen'de binlerce yıllık olduğu tahmin edilen bir heykel parçası bulunduğunu söyledi. İşte iddialarını doğrulayan sözde görüntüler...

Mars'ta bir dönem akıllı canlıların yaşadığı, uygarlık kurduğu ve sonra bir sebepten dolayı yok olduğu yıllardır tartışılıyor. Kimine göre savaşla, kimine göre değişen iklimden dolayı bu akıllı canlılar binlerce yıl önce silinip gitti.

Komplo teorisyenleri NASA'nın Mars'ta kanıtlar bulduğunu ve gerçeği yıllardır gizlediğini ileri sürüyor. Ara ara dikkat çekici iddiaları ve sözde kanıtları gündeme getiriyorlar. Yine böyle bir durum söz konusu.

Ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring yine iş başında. Waring, Gigapan'daki Mars fotoğraflarını incelerken bir heykelin kopmuş başını bulduğunu ileri sürdü. Waring yaptığı açıklamada, "Böyle bir keşif NASA için önemli değil, neredeyse her gün böyle kanıtları görüyor ve insanlardan saklıyor. Fakat bizler gibi gerçekleri ortaya çıkartan insanlar için önemli. Kopmuş bir heykel başı olduğu belli. Sanki bir çocuğun yüzü gibi duruyor. Saçları, çenesi, burnu, gözleri belli. Bir zamanlar Mars'ta akıllı canlıların yaşadığına dair önemli bir kanıt" dedi.

Waring heykelin bir mezara ait olabileceğini düşünüyor. Başka uzaylı avcıları da ünlü komplo uzmanının iddialarını destekledi. Söz konusu heykelin bir anıta, mezara veya önemli olan bir yapıya ait olma ihtimalinin bulunduğunu söylediler.

Gigapan fotoğraflarında heykel başı dışında ufak bir yapının duvarına ait bir kalıntı daha yer alıyor. Komplo uzmanları bu duvar kalıntısı ve heykelin birbirine yakın olduğunu, söz konusu alanda yüksek ihtimalle toprak altında başka kalıntıların da yer aldığını ileri sürdüler.

Sözde heykel iddiası sosyal medyada da kendine yer buldu. Ancak gezegenlerin jeolojisini inceleyen bir jeolog olduğunu belirten bir kullanıcı, Mars'taki heykelin ve duvar kalıntısının dış etkilerden dolayı aşınmış kayalar olduğunu söyledi. Aynı kullanıcı, "Size Mars'ta hatta Güneş sistemindeki diğer gezegenlerde insan, hayvan veya bildiğimiz cisimlere benzeyen başka kaya örnekleri gösterebilirim. Hepsi normal kayalar ve zamanla aşındıkları için ilginç görünümleri olabiliyor. İnsanlar da onları bir şeylere benzetiyor" yorumunda bulundu.

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