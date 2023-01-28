Dünya Mars’ta bulunan heykeli konuşuyor! İddialar şoke etti

Gigapan fotoğraflarında heykel başı dışında ufak bir yapının duvarına ait bir kalıntı daha yer alıyor. Komplo uzmanları bu duvar kalıntısı ve heykelin birbirine yakın olduğunu, söz konusu alanda yüksek ihtimalle toprak altında başka kalıntıların da yer aldığını ileri sürdüler.

Sözde heykel iddiası sosyal medyada da kendine yer buldu. Ancak gezegenlerin jeolojisini inceleyen bir jeolog olduğunu belirten bir kullanıcı, Mars'taki heykelin ve duvar kalıntısının dış etkilerden dolayı aşınmış kayalar olduğunu söyledi. Aynı kullanıcı, "Size Mars'ta hatta Güneş sistemindeki diğer gezegenlerde insan, hayvan veya bildiğimiz cisimlere benzeyen başka kaya örnekleri gösterebilirim. Hepsi normal kayalar ve zamanla aşındıkları için ilginç görünümleri olabiliyor. İnsanlar da onları bir şeylere benzetiyor" yorumunda bulundu.