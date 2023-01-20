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ABD Rus askeri şirketi Wagner'i suç örgütü olarak tanıyacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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ABD Rus askeri şirketi Wagner’i suç örgütü olarak tanıyacak

Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığının Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu.

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