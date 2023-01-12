İngiliz pratisyen hekimleri isyanda! 100 bin sterlin borçla mezun oluyorlar
İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Konseyi Başkanı Prof. Dr. Philip Banfield, pratisyen hekimlerin mart ayındaki olası grevine ilişkin, "100 bin sterlin borçla mezun oldukları için şu anda mali açıdan gerçekten zor durumda olan pratisyen hekimlerimiz var." dedi.
Banfield, İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ile grev oylaması başlatan pratisyen hekimlerin marttaki olası iş bırakma eylemini değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Banfield, Barclay'le görüşmelerinde İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki (NHS) son durumu ve pratisyen hekimlerin maaş artışında yaşanan anlaşmazlığı ele aldıklarını belirtti.
Doktorların marttaki olası grevine ilişkin soruyu Banfield, "Sorunu çözmek için önümüzde yaklaşık 6 haftamız var. Hiçbir doktorumuz grev yapmak istemiyor." diye yanıtladı.
"PERSONEL KAYBI DURDURULMAZSA NHS'NİN BAŞI GERÇEKTEN BÜYÜK DERTTE"
Banfield, özellikle pratisyen hekimlerin mali açıdan zor durumda olduğuna dikkati çekerek, "100 bin sterlin borçla mezun oldukları için şu anda mali açıdan gerçekten zor durumda olan pratisyen hekimlerimiz var." dedi.
Görüşmede, Sağlık Bakanı Barclay'in tutumunun sorulması üzerine Banfield, Barclay'in üslubunun çatışmacı değil işbirliğinden yana olduğunu ve kendilerini dinlediğini aktardı.
Philip Banfield, "Sağlık Bakanı Barclay, NHS'deki personel kaybını durdurmazsa, NHS'nin başı gerçekten büyük dertte." diye konuştu.
Maaşlarında 2008'den bu yana yüzde 26,1'lik bir kesinti olduğunu belirten yaklaşık 45 bin pratisyen doktor, martta yapılması planlanan grev için oylama başlattı. Doktorlar, oylama sonucunda iş bırakma kararı alırsa, söz konusu grev "pratisyen hekimlerin 2016'daki grevinden sonra ikinci büyük grevi" olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF Sonuçlar her an Açıklanabilir! 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? Geçme notu kaç? Sonuç Sorgulama Ekranı
- e okul çöktü mü, neden girilmiyor? e- Okul ne zaman kapanıyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Karne notları...
- 2023 EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir? Kadro ve kontenjan dağılımı...
- Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, hastalığı neydi, nereli? İşte Burhan Çaçan'ın vefat nedeni...
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 101. ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?
- Emekli maaşına 2.687 TL "EK" zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...
- Ev hanımlarına 4.125 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi trink yatacak! Birkaç gün içinde PTT üzerinden...
- EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? SSK, BAĞ-KUR...
- Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı? Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu?
- AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden alınır? anadolu.edu.tr Öğrenci Bilgi Sistemi!
- 12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...