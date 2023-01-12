İngiliz pratisyen hekimleri isyanda! 100 bin sterlin borçla mezun oluyorlar

Doktorların marttaki olası grevine ilişkin soruyu Banfield, "Sorunu çözmek için önümüzde yaklaşık 6 haftamız var. Hiçbir doktorumuz grev yapmak istemiyor." diye yanıtladı.

"PERSONEL KAYBI DURDURULMAZSA NHS'NİN BAŞI GERÇEKTEN BÜYÜK DERTTE"

Banfield, özellikle pratisyen hekimlerin mali açıdan zor durumda olduğuna dikkati çekerek, "100 bin sterlin borçla mezun oldukları için şu anda mali açıdan gerçekten zor durumda olan pratisyen hekimlerimiz var." dedi.