11 Ocak 2023, Çarşamba
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Uganda'da Ebola salgını bitti! 42 gündür vaka ile karşılaşılmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023
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Uganda’da Ebola salgını bitti! 42 gündür vaka ile karşılaşılmadı

Uganda'da, Eylül 2022'de patlak veren Ebola salgınının son bulduğu bildirildi. Son vakanın görülmesinden 42 gün sonra hiçbir vakayla karşılaşılmamasından ötürü 11 Ocak, salgının sona erdiği gün kabul edildi.

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