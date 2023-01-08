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Belarus ve Rusya'dan ortak askeri uçuş tatbikatı kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Belarus ve Rusya’dan ortak askeri uçuş tatbikatı kararı

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak askeri uçuş tatbikatı yapılacağını bildirdi. Belarus’ta yapılacak tatbikat için Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait uçuş araçlarının intikal ettiği kaydedilen açıklamada, “Uçuş taktik tatbikatı esnasında Belarus Hava Kuvvetlerinin bütün üsleri ve poligonları kullanılacak, Belarus ordusu hava savunma sistemleri birliği görev yapacak.” ifadeleri kullanıldı.

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