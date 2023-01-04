Putin ’devam edeceğiz’ diyerek duyurdu: Hiçbir ülkede benzeri yok!

Putin, "Silahlı Kuvvetlerin muharebe potansiyelini geliştirmeye, önümüzdeki on yıllarda Rusya'nın güvenliğini koruyacak gelişmiş silah ve teçhizatlar üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

GEMİ FÜZELERLE ATLANTİK VE HİNT OKYANUSU İLE AKDENİZ'DE GÖREV YAPACAK

Savunma Bakanı Şoygu da geminin 'Tsirkon' hipersonik füzelerle Atlantik ve Hint okyanuslarının yanı sıra Akdeniz'de uzun bir deniz yolculuğuna çıkacağını bildirdi.