Fransa'da eski başpiskoposa soruşturma açıldı! Cinsel taciz suçlaması
Avrupa'da sapkın başpiskopos sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Fransa'da eski Paris Başpiskoposu Michel Aupetit hakkında cinsel taciz suçlamasıyla ön soruşturma açıldı.
Fransa'da eski Paris Başpiskoposu Michel Aupetit hakkında cinsel taciz suçlamasıyla ön soruşturma açıldığı belirtildi. Actu Paris'nin haberine göre, Aupetit, savunmasız bir kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.
Paris Savcılığının, Başpiskoposluktan gelen ve Aupetit'nin adli koruma altındaki savunmasız bir kadınla ilişki yaşadığına dair şikayet üzerine, geçen yıl aralık başında ön soruşturma açtığı ortaya çıktı.
Şikayet raporunda, Aupetit'nin, akli dengesi yerinde olmayan kadınla yaptığı elektronik posta yazışmalarının yer aldığı belirtildi.
Soruşturmada, eski Başpiskoposun kadına cinsel istismarda bulunup bulunmadığı araştırılacak.
Aupetit, 2017'de Paris Başpiskoposluğu görevini yürütürken 5 yıl önce bir kadınla cinsel ilişki yaşadığı ve eşcinselliği desteklediği iddiaları üzerine, 2021'de Papa'ya istifasını sunmuştu.
Ülkede geçen yıl kasım ayından bu yana 11 piskopos, yargı ya da kilise makamlarınca cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma geçirdi.
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