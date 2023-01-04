Fransa’da eski başpiskoposa soruşturma açıldı! Cinsel taciz suçlaması

Aupetit, 2017'de Paris Başpiskoposluğu görevini yürütürken 5 yıl önce bir kadınla cinsel ilişki yaşadığı ve eşcinselliği desteklediği iddiaları üzerine, 2021'de Papa'ya istifasını sunmuştu.

Ülkede geçen yıl kasım ayından bu yana 11 piskopos, yargı ya da kilise makamlarınca cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma geçirdi.