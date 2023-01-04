ABD’yi sarsan olay! Cesetleri parça parça sattılar | Anne kız için karar verildi

Megan Hess ve annesi Shirly Koch'u, 2010 ile 2018 yılları arasında kendilerine cenaze işlerinin yapılması için teslim edilen 560 naaşı, parçalara ayırıp satmaktan 20 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 20 yıl hapis cezası alan Hess ve 15 yıl hapis cezası alan annesi Koch'un merhumların ailelerinden bin dolar gibi bir cenaze ücreti aldıkları, daha sonra naaşları parçalara ayırarak sattıkları belirlenmiş, ikili geçen yılın Temmuz ayında suçlarını kabul etmişti.