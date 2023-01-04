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ABD’yi sarsan olay! Cesetleri parça parça sattılar | Anne kız için karar verildi

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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ABD’yi sarsan olay! Cesetleri parça parça sattılar | Anne kız için karar verildi

ABD’de son zamanlarda eşine az rastlanır bir dava konuşuluyor.  Sahip oldukları cenaze evi aracılığıyla kendilerine teslim edilen 560 merhumun naaşlarını parçalara ayırıp satan anne-kız iki kadın, hapis cezasına çarptırıldı. Megan Hess ve annesi Shirly Koch, ABD federal kanununda ceset parçalarını satma suçu açık olmadığından merhumların ailelerini ‘dolandırmaktan’ hüküm giydi.

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evi işletmesinde yaşanan olay kan dondurdu. Tam 560 cesedi parçalara ayırıp sattıklarını itiraf eden cenaze evi sahibi yaptıklarını tek tek itiraf etti. Geçen aylarda suçunu kabul eden 46 yaşındaki Megan Hess davasında karar açıklandı.

46 yaşındaki Megan Hess Colorado'da bir cenaze evi olan Sunset Mesa'yı ve vücut parçaları kuruluşu olan Donor Services'i işletiyordu. Hess ve 69 yaşındaki annesi Shirley Koch,'un bu işletmelerin altında yaptıkları şaşkına çevirdi.

Megan Hess ve annesi Shirly Koch'u, 2010 ile 2018 yılları arasında kendilerine cenaze işlerinin yapılması için teslim edilen 560 naaşı, parçalara ayırıp satmaktan 20 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 20 yıl hapis cezası alan Hess ve 15 yıl hapis cezası alan annesi Koch'un merhumların ailelerinden bin dolar gibi bir cenaze ücreti aldıkları, daha sonra naaşları parçalara ayırarak sattıkları belirlenmiş, ikili geçen yılın Temmuz ayında suçlarını kabul etmişti.

ABD'de organ satışı yasa dışı olmakla beraber vücut parçalarının satışı hali hazırda ABD federal yasalarında açık bir suç olarak yer almadığı için mahkeme anne kızı, merhumların ailelerini dolandırma suçuyla mahkum etti. Olayı araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bugün mahkumiyetle ilgili açıklama yaparak iki kadının, en acılı zamanlarında ailelerin güvenlerine ihanet ederek sevdiklerini parçalara ayırdığını vurguladı.

YOKSUL VE SAVUNMASIZ AİLELERİ HEDEF ALMIŞLAR

Hiç gerçekleşmeyen cenaze işlemlerini yapmak için ailelerden bin dolar ve daha fazla ücret alan anne kız, yoksul ve savunmasız aileleri hedef seçti. Mahkeme kayıtlarına göre Anne Koch'un ana rolü cesetleri parçalamaktı.

SAHTE EVRAK DÜZENLEMİŞLER

Savcı Tim Neff bir mahkeme dosyasında, "Hess ve Koch, cenaze evlerini zaman zaman sahte ve sahte bağış formları kullanarak cesetleri ve vücut parçalarını çalmak için kullandılar. Hess ve Koch'un davranışları, aileler ve yakın akrabalar için büyük bir duygusal acıya neden oldu." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp, böbrek ve tendon gibi organları nakil için satmak yasa dışı ve sadece bağışlanmalarına izin veriliyor. Ancak baş, kol ve omurga gibi vücut uzuvlarının araştırma veya eğitimde kullanılmak üzere satılması federal yasa tarafından düzenlenmedi.

Savcılar, Hess'in ölü yakma hakkında yalan söyleyerek, cesetleri parçalayarak ve onları izinsiz satarak merhumun akrabalarını dolandırdığını ve suç işlediğini söyledi.

Savcılar, Hess'ten kollar, bacaklar, kafalar ve gövdeler satın alan cerrahi eğitim şirketleri ve diğer firmaların bunların hileli bir şekilde elde edildiğini bilmediklerini açıkladı.

Parçalara ayırıp sattılar! PARÇALARA AYIRIP SATTILAR!

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