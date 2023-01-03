Dünyanın konuştuğu kaza! Avustralya’da 2 helikopter çarpıştı

Görgü tanıkları orada her gün tur yapan çok sayıda helikopter oldığunu ifade ediyor. Korkunç kazayı gören yüzlerce kişi olduğunu belirten tanıklar birçok insanın jet ski üzerinden inip yardıma koştuğunu belirtti.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB) Baş Komiseri Angus Mitchell ise, olayın çok hızlı geliştiğini çarpışmadan birkaç saniye sonra iki helikopterin de yere düştüğünü belirtti.