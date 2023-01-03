Dünyanın konuştuğu kaza! Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı
Avustralya'nın Main Beach sahilinde 2 helikopter havada çarpıştı. Çarpışma sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazanın sebebi henüz belirlenemezken görgü tanıkları trajediyi anlattı.
Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Queenslandlı emniyet yetkilisi Gary Worrell, eyaletin Gold Coast kentinin Main Beach sahilinde yerel saatle 13.59'da iki helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.
Worrell, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığını söyledi. Queenslandlı yetkililerin açıklamasında, kazanın Seaworld Tema Parkı yakınlarında meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, kazada ölen ve ağır yaralananların hepsinin aynı helikopterden olduğu belirtildi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, kazaya karışan ve üzerinde Seaworld logosu bulunan helikopterin başarıyla indiği bildirildi.
Açıklamada, sürücü ve yayalara bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi.
Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Görgü tanıkları orada her gün tur yapan çok sayıda helikopter oldığunu ifade ediyor. Korkunç kazayı gören yüzlerce kişi olduğunu belirten tanıklar birçok insanın jet ski üzerinden inip yardıma koştuğunu belirtti.
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB) Baş Komiseri Angus Mitchell ise, olayın çok hızlı geliştiğini çarpışmadan birkaç saniye sonra iki helikopterin de yere düştüğünü belirtti.
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