Almanya’da hastanede oda arkadaşı oksijen tüpünü kapatıp öldürmüştü! Türk ninenin ölümünde korkunç detaylar ortaya çıktı!

30 Kasım akşamı koronavirüs sebebiyle oksijen tüpüne bağlanan Hilal K. iyileşmeye başladığı bilinmesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanenin iddiasına göre, yaşlı kadının hayatını kaybetmesinin ardından yatan neden yatak komşusunun o gece 'Çok ses yaptığı' gerekçesi ile iki kez solunum cihazını kapatması...