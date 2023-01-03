Almanya’da hastanede oda arkadaşı oksijen tüpünü kapatıp öldürmüştü! Türk ninenin ölümünde korkunç detaylar ortaya çıktı!
Almanya'da geçen aylarda bir hastanede oda arkadaşı tarafından “Çok ses yapıyor” diyerek oksijen tüpünün kapatılması sebebiyle Türk nine Hilal K. hayatını kaybetmişti. Almanya bu olayla çalkalanırken bir skandal daha ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Almanya'nın Mannheim kentinde koronavirüse yakalanan bir kadın hayatını kaybettikten sonra hastanedeki skandallar dizisi ortaya çıktı. Mannheim Diakonissen- Hastanesi'ne kaldırılan 79 yaşındaki Hilal K.'nın, yatak komşusu olan başka bir Türk kadın Hatun C. Sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Ancak yaşlı kadının çilesi öldükten sonra da bitmedi.
30 Kasım akşamı koronavirüs sebebiyle oksijen tüpüne bağlanan Hilal K. iyileşmeye başladığı bilinmesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanenin iddiasına göre, yaşlı kadının hayatını kaybetmesinin ardından yatan neden yatak komşusunun o gece 'Çok ses yaptığı' gerekçesi ile iki kez solunum cihazını kapatması...
Sabah'ın haberine göre, Hilal ninenin çilesi öldüğünde de bitmedi. Hilal K.'nın kızı Saadet Ö., annesinin cenazesini beyni olmadan devraldıklarını söyledi. Annesinin cenazesini bu şekilde defnetmek zorunda kaldıklarını ifade eden acılı kadın, hastane yönetiminin bunun için kendilerinden izin almadığını belirtti.
Hilal ninenin ölümünde bir cinayet şüphesi varken ailenin bu iddiası ortalığı karıştırdı. Ülke bu iddia ile çalkalanırken savcıılıktan açıklama geldi.
Hilal K.'nin ölümüne, nefessiz kalmasının mı, yoksa koronavirüsün mü neden olduğunun araştırılması için beyninin Heidelberg'deki Adli Tıp'ta inceleneceği belirtildi.
Hilal ninenin yatak komşusu Hatun C., ölüme sebebiyet şüphelisi haline geldiği olayda Savcılık, araştırmaların sonuçlanmasından sonra aileye bilgi verileceğini açıkladı.
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