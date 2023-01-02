ABD’de koronadan ölenlerin beyni açıldı! Sonuçlar doktorları bile şoke etti
Koronavirüs, dünyada ilk görüldüğü günden bu zamana kadar yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki (NIH) araştırmacılar, virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerine otopsi yaptı. Araştırmacılar, koronavirüsün ürkütücü boyutlarını gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...
2019 yılının son aylarından bu zamana etkisini hala devam ettiren koronavirüs salgını, şimdiye dek 7 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.
660 milyonu aşkın kişiye de bulaşan virüse ilişkin yapılan yeni bir araştırma ise korkutucu sonuçlara ulaştı.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki (NIH) araştırmacılar, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerine otopsi yaptı. Özellikle beyinlerin incelendiği otopsilerde şaşırtıcı bulgular edinildi. Araştırmalar, virüsün beyne bulaşmış olduğuyla ilgili tedirgin eden sonuçlara işaret etti.
Buna göre araştırmacılar, yaş ortalaması 62.5, bir kısmının ek hastalığı olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi.
Koronavirüs aşısı yaptırmamış oldukları ileri sürülen bu kişilere ait cesetlere, Nisan 2020 ila Mart 2021 tarihleri arasında otopsi yapıldı.
Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında koronavirüse yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti.
Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı. Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti.
Araştırmada 11 cesedin sinir sistemlerine ait dokulardan da kapsamlı örnekler alındı. SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi.
Doktorlar, hastaların beyinlerinde dahi virüse saptamaları nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Elde edilen bulgularda SARS-CoV-2 RNA'ların beyne zarar verdiği sonucuna ulaşıldı.
Nature dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarında koronavirüsün ilk olarak solunum yolları ile akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulanmış oldu.
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