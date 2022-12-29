ABD'den dikkat çeken analiz: Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik
ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüne dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Başkan Erdoğan'ın "İki tarafı da yönetebilecek tek lider" olduğu vurgulanan analizde, 'Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik" itirafında bulunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü dünyanın gündeminden düşmüyor. ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir analiz kaleme alındı. 'O olmasaydı kıtlık çekecektik' itirafında bulunuldu. Başkan Erdoğan'ın iki tarafı da yönetebilecek tek lider olduğu vurgulandı.
ABD menşeili politik düşünce kuruluşu Atlantic Council'in son sayısında yer alan '2023 yılında Ukrayna'da iyimser olmak için 8 neden' başlıklı analizinde Türkiye'nin 'anahtar' rolü üstlendiği ifade edildi.
Analizde, Başkan Erdoğan'ın on aydır savaş halinde olan Rusya ve Ukraynalı tarafları bir araya getirmeyi başardığı belirtildi.
Tüm dünyanın rahat nefes almasını sağlayan tahıl koridoru projesinin hayata geçirilmesinde oynadığı büyük role dikkat çekilen analizde, büyük bir gıda krizinden Başkan Erdoğan sayesinde dönüldüğü vurgulandı. "Eğer Erdoğan bu konuda başarılı olmasaydı dünya büyük bir kıtlık çekecekti" denildi.
Türkiye'nin 'Güvenilir' küresel emelleri olan önemli bir bölgesel güç olduğu vurgulanan analizde, 'Gerçekten de Erdoğan her iki tarafı da yönetebilecek kadar becerikli tek lider' ifadelerine yer verildi.
Analizde ayrıca, Rusya Ukrayna savaşının nihai bir barış anlaşmmasının arabulucusu olarak en olası ismin yine Erdoğan olduğu belirtildi.
Bayraktar İHA'ların başarısına da değinilen analizde, savaşın ilk haftalarında kritik bir fark oluşturarak Kiev ve Harkov'u Rus işgalinden kurtarmaya yardımcı olduğu belirtildi.
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