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Zelenskiy Telegram'dan paylaştı: Her senaryoya hazır olmalıyız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Zelenskiy Telegram’dan paylaştı: Her senaryoya hazır olmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları yüzünden ülkede enerji sorunları yaşanmasına rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, her senaryoya hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

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