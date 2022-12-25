KKTC'deki yerel seçimlerde son durum
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerel seçimlere katılım oranının gayriresmi rakamlara göre, yüzde 68,85 olarak gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca Polis seçimlerde kanunları ihlal eden 13 kişi hakkında işlem yaptı.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, katılım oranları Lefkoşa'da yüzde 68,35, Gazimağusa'da yüzde 72,42, Girne'de yüzde 58,80, Güzelyurt'ta yüzde 67,80, İskele'de yüzde 69,45 ve Lefke'de yüzde 76,26 oldu.
YSK, ülke genelinde sandığa giden seçmen oranının yüzde 68,85 olduğunu belirtti.
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT canlı yayınında, seçim yasaklarını ihlal eden bazı TV, internet sitesi ve medya kuruluşları ile ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.
Şefik, yerel seçimlere katılımın 2018'deki seçimlere göre biraz daha yüksek olduğunu söyleyerek, seçim sonuçlarının açıklanmasının gece yarısını bulabileceğini bildirdi.
KKTC polisinden yapılan açıklamada, seçim kanunlarını ihlal eden 13 kişi hakkında, oy verme işlemi sırasında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.
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