NASA paylaştı! İşte Dünya’daki en soğuk nokta

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeryüzündeki en soğuk noktayı esprili bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.



NASA, Facebook'tan yaptığı paylaşımda; "Tatiliniz için en soğuk yeri mi arıyorsunuz. Orada kimseyi göremezsiniz ama Dünya üzerinde bulduğumuz en soğuk yer, Doğu Antarktika Platosu'ndaki yüksek bir sırt. Açık bir kış gecesi sıcaklık -92.7 dereceye kadar düşebilir" ifadelerini kullandı.

-92.7 derece benzini bile dondurabilecek bir sıcaklık anlamına geliyor. Platodaki sıcaklık ilk kez 2013 yılında tespit edildi.