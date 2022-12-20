NASA paylaştı! İşte Dünya’daki en soğuk nokta
Nasa dünyadaki en soğuk noktanın konumu verdi. Sosyal medya paylaşımında Doğu Antarktika Platosu'nda yer alan sırtın, geceleri -92.7 dereceye düştüğünü paylaştı. Platodaki sıcaklık ilk kez 2013 yılında tespit edildi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeryüzündeki en soğuk noktayı esprili bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.
NASA, Facebook'tan yaptığı paylaşımda; "Tatiliniz için en soğuk yeri mi arıyorsunuz. Orada kimseyi göremezsiniz ama Dünya üzerinde bulduğumuz en soğuk yer, Doğu Antarktika Platosu'ndaki yüksek bir sırt. Açık bir kış gecesi sıcaklık -92.7 dereceye kadar düşebilir" ifadelerini kullandı.
-92.7 derece benzini bile dondurabilecek bir sıcaklık anlamına geliyor. Platodaki sıcaklık ilk kez 2013 yılında tespit edildi.
PEKİ, BENZİN KAÇ DERECEDE DONAR?
Benzinin donma eşiği çok düşüktür. Mazotun aksine, düşük sıcaklıklarda donduğu bilinir. Türkiye'de bu sıcaklık değeri henüz sağlanmamıştır. Benzin tam anlamıyla eksi 45 derecede donar. Mazot herhangi bir madde katılmadığı sürece -20 derecede donmaya başlamaktadır.
Güney Kutbu'nda yet alan bu nokta son 9 yıldır Dünya'nın en soğuk noktası olmaya devam ediyor.
NASA, Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin, birkaç uydudan alınan 32 yıllık verileri analiz ettikten sonra Doğu Antarktika Platosu'nun dünyanın en soğuk yeri olduğu sonucuna vardığını söylüyor.
Yayladaki çukurlar en soğuk noktalar olarak kabul edilir çünkü buralara Güneş ışığı çok daha az etki eder.
Yetkililer, "Dome Arugs'tan Dome Fuji'ye uzanan yüksek bir sırtın yakınında, bilim in sanları düzinelerce kez düşük sıcaklıkları kaydetmek için düşen cep kümeleri buldular" dedi.
NASA görevlileri "Uyduların tespit ettiği en düşük sıcaklık" 10 Ağustos 2010'da eksi 93,2 santigrat derece olarak ölçüldü.
Bilim insanları, platonun tehlikeli sıcaklıklarını, "uzaya daha fazla ısı yaymaya devam ederken, uzun süre sabit kalan" hava kombinasyonuna bağlıyor.
İnsanların yaşadığı en soğuk yer ise Sibirya'da.
Verhoyansk kasabasında 1892 yılında sıcaklık -67.8 derece olarak ölçüldü. Aynı soğuk havaya 1933 yılında Oimekon kasabasında rastlandı.
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