Peru’daki protestolar devam ediyor! Ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi

ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Boluarte, 11 Aralık'ta siyasi çatışmanın sona ermesi için erken seçim önerisinde bulunacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'ta, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyulduğunu bildirmişti.

Ülkede protestoların devam etmesi üzerine 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti.