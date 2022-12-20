Peru'daki protestolar devam ediyor! Ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.
Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını istedi.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, 61 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Ombudsman Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eylemlerde yaşanılan ölümler nedeniyle savcılıktan "acil soruşturma" başlatması talep edildi.
Ölümler nedeniyle 17 Aralık'ta 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Boluarte'nin seçimlerin Aralık 2023'te yapılması önerisi Kongrede yapılan oylamada reddedilmişti.
CASTİLLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI
Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre tarafından 7 Aralık'ta "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.
Castillo'nun ayrıca "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye" çalıştığı ileri sürülmüştü.
Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.
Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.
ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.
Boluarte, 11 Aralık'ta siyasi çatışmanın sona ermesi için erken seçim önerisinde bulunacağını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'ta, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyulduğunu bildirmişti.
Ülkede protestoların devam etmesi üzerine 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ
- Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 20 Aralık Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?
- Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?
- Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak?
- TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında yağar mı? Hangi illere kar yağacak?
- Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? Tam, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı?
- AÖF GEÇME NOTU HESAPLAMA: 2022 AÖF ders geçme notu kaç? Sınav puanı nasıl hesaplanır?
- EYT'de ana kadro açığa çıktı! 5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! Staj, askerlik borçlanması...