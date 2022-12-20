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Son dakika | ABD'nin California eyaletinde 6,4 büyüklüğünde korkutan deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Son dakika | ABD’nin California eyaletinde 6,4 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi...ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle eklektik hatlarının hasar görmesi sonucu yaklaşık 55 bin haneye elektrik verilemiyor.

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