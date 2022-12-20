Trump döneminde yürürlüğe konulmuştu: ABD Yüksek Mahkemesi göçmenleri sınır dışı etmeyi kolaylaştıran maddeyi askıya aldı

Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, mahkemenin ikinci bir emrine kadar 42. kanunun kaldırılması yönündeki girişimler için "idari durdurma" kararı verdi.

19 Cumhuriyetçi eyalet tarafından Yüksek Mahkemeye yapılan başvuruyu değerlendiren Roberts, Biden yönetimine söz konusu kanunun kaldırılması hakkında savunma yapması için bugün yerel saatle 17.00'ye kadar süre tanıdı.