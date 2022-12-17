Fransa’da Türk ailelerin yaşadığı apartmanda yangın: 1 vatandaş hayatını kaybetti

EŞİ DE CAMDAN ATLADI

Bahtiyar Kargıoğlu, Bağıran'ın eşinin ise 4. kattan atlayarak yaralandığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Öte yandan yangının çıktığı apartmandaki kişilerin acil ihtiyaçları için dün Lyon DİTİB bünyesinde yardım toplandı.

Yüzlerce kişi, öğleden sonra yangında hayatını kaybedenleri anmak için Vaulx-en-Velin Belediyesinin önünde bir araya geldi.