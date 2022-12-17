Fransa'da Türk ailelerin yaşadığı apartmanda yangın: 1 vatandaş hayatını kaybetti
Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında dün bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında, Ümran Bağıran isimli Türk kadınının olduğu öğrenildi. Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken olayda 19 kişi yaralanmıştı.
Lyon Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Bahtiyar Kargıoğlu, yaptığı açıklamada, Lyon kenti yakınlarında Vaulx-en-Velin kentinde dün yangın çıkan apartmanda 4 Türk ailenin yaşadığını söyledi.
Kargıoğlu, 4. katta oturan Ümran Bağıran'ın yangında hayatını kaybettiğini belirterek "Merhumenin cenazesi salı günü öğlen Lyon DİTİB Merkez'den kaldırılacak." dedi.
EŞİ DE CAMDAN ATLADI
Bahtiyar Kargıoğlu, Bağıran'ın eşinin ise 4. kattan atlayarak yaralandığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini aktardı.
Öte yandan yangının çıktığı apartmandaki kişilerin acil ihtiyaçları için dün Lyon DİTİB bünyesinde yardım toplandı.
Yüzlerce kişi, öğleden sonra yangında hayatını kaybedenleri anmak için Vaulx-en-Velin Belediyesinin önünde bir araya geldi.
5'İ ÇOCUK 10 ÖLÜ
Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken olayda 19 kişi yaralanmıştı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yangının çıktığı apartmanda kalan Ümran isimli 32 yaşındaki bir Türk kadının kayıp olduğu bildirilmişti.
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