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ABD'den yeni Tayvan hamlesi! Pelosi'den sonra o isim de gitti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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ABD’den yeni Tayvan hamlesi! Pelosi’den sonra o isim de gitti

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Tony Fernandes'in, 3. Ekonomik Refah Ortaklığı Diyaloğu (EPPD) için Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

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