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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı!

Son dakika haberi...ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Aralık ile biten haftada beklentilerle paralel artış göstererek 230 bine yükseldi.

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