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Donetsk'te feci kaza! 16 ölü 13 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Donetsk’te feci kaza! 16 ölü 13 yaralı

Rusya'nın kontrol altında tuttuğu Donbass'ın Donetsk bölgesinde, Rus ordusuna ait askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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