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Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD’de kan donduran vahşet | 11 aylık kızını önce boğdu sonra…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD’de kan donduran vahşet | 11 aylık kızını önce boğdu sonra…

ABD’de yaşayan 31 yaşındaki Christopher Francisquini, 11 aylık kızını canice katletti. Dünya gündemine bomba gibi düşen olayın detayları ise tüyler ürpertti. Küçük kızını önce boğdu, ardından bıçakla parçaladı.

ABD'de sabıka dosyası oldukça kabarık olan Christopher Francisquini isimli adam, cezaevinden çıktıktan sonra bir vahşete imza attı.

Önceleri birçok ceza alan ve cinayet suçlaması ile hapse giren cani adam kızını katlettiğinde ise af kapsamında eve gönderilmişti.

Francisquini, 18 Kasım'da, 11 aylık kızını Camilla'yı önce boğdu, ardından cansız bedenini bıçakla parçaladı.

Cinayeti inceleyen müfttişler, Camilla'nın öldüğünden habersiz annesiyle kavga ettiği, ardından cep telefonunu parçaladığı ve GPS takip cihazını çıkarıp kaçtığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, aileden birinin Camilla'nın cesedini bulduğu, küçük kızın boğulduğu ve ardından bıçak darbeleri aldığı ortaya çıktı.

Cani baba ise korkunç cinayetin ardından bileğindeki kelepçeyi söküp kayıplara karıştı.

Ancak firar ettikten 2 hafta sonra bir otobüs durağında tanındı ve ihbar üzerine tutklandı.

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