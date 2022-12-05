Kuzey Kore’de akılalmaz olay! 3 liseli öğrenci idam edildi | Tek suçları o ülkenin dizilerini izlemek

Habere göre, üç erkek lise öğrencisi Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınıra yakın bir şehir olan Hyesan'da Güney Kore ve Amerikan TV programları izlerken yakalandı. Tutuklanan gençler için idam cezası verildi. İnfazın gerçekleşmesi dünya basınında büyük bir tepki ile karşılandı. Kuzey Kore vatandaşlarının Güney Kore dizi ve müziklerine karşı ilgili olduklarını biliniyor. Unification Media Group tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 96'sı Squid Game ve Crash Landing on You gibi popüler Güney Kore dizilerini izlemiş durumda.