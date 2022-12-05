ABD’de büyük skandal! Sahte peygamber 20’nin üzerinde eşiyle yaşıyordu! FBI’ın raporu dehşete düşürdü! En küçük kurban daha 9’unda
Amerika Birleşik Devletleri (ABD )FBI'ın yayınladığı yeminli ifadeyle çalkalanıyor. Eylül ayında gerçekleştirilen operasyon ile tutuklanan 'sahte peygamber' lakaplı 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman ile ilgili suçlamalar dehşete düşürdü. En genç kurbanın 9 yaşında olduğunu dile getirirken Federal savcılar, sahte peygamberin son hamlesini kamuoyuna açıkladı. İşte ayrıntılar…
Arizona'dan gelen haber ABD'de deprem etkisi yarattı.
Kamuoyunda 'Mormon peygamberi' ve 'sahte peygamber' olarak da anılan Samuel Rappylee Bateman, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) düzenlediği operasyon sonrası tutuklanmıştı.
FBI ajanları, 13 Eylül'de Arizona, Colorado City'deki Samuel Rappylee Bateman'ın evine baskın düzenlemiş ve burada yaşayan 18 yaşından küçük kızları kurtarmıştı.
RAPORDA DEHŞETE DÜŞÜREN İFADELER
FBI'ın dava ile ilgili şoke eden raporu yayınlandı. Rapor ABD gündemine adeta bomba gibi düştü.
20 KADINLA EVLENDİ
FBI yeminli beyanına göre, 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman, tanıklar tarafından kendi kızı da dahil olmak üzere 9 yaşından küçük 20 kadar kadın ve kız çocuğuyla evlenmekle suçlanıyor.
KENDİ LÜKS ARAÇ KULLANIYOR, KURBANLAR KARAVANDA YAŞIYOR
New York Post'ta yer alan habere göre, Bateman'ın reşit olmayan kızları bir kanepe ve tuvalet için bir kovaya ev sahipliği yapan bir karavanda yaşamaya zorlandı
İngiliz Daily Mail gazetesi ise büyük bir servete sahip olan sahte peygamberin iki lüks araca sahip olduğunu yazdı.
'2019'DA PEYGAMBERLİĞİNİ İLAN ETTİ'
Tanık ifadelerine atıfta bulunan FBI Ajanı Dawn A. Martin, dosyada Bateman'ın 'peygamber olduğunu ilan etmeye başladığını' ve 2019'da kendi genç kızıyla evlenme niyetini açıkladığını yazıyor.
Yeminli beyan, Bateman'ın o zamandan beri çoğu reşit olmayan ve çoğu 15 yaşın altında olan yaklaşık 50 takipçi ve 20'den fazla eş ile yaşamaya başladığı bilgisine ev sahipliği yapıyor.
EN KÜÇÜK KURBAN DAHA 9'UNDA…
Ajan Martin, sahte peygamberin eşi olarak tanıttığı kişilerden en küçüğünün 2011 doğumlu bir kız olduğu. Bu kişinin o dönem 9 yaşında olduğunun altını çizdi.
POLİS 3 KIZ ÇOCUĞUNU KARAVANDA BULDU
Polis kayıtları ise söz konusu karavandan yaşları 11 ile 14 arasında değişen üç kız çocuğunun kurtarıldığı bilgisini içeriyor.
Federal savcılar, sahte peygamberin yakalandıktan sonra takipçilerine 'tüm mesajlarınızı silin' talimatı gönderdiğini belirtiyor.
Bateman, radikal Mormon kolu olan FLDS'nin parçalanmış bir grubuna liderlik ediyor
46 yaşındaki adam alıkoymak, cinsel taciz ve insan kaçakçılığının aralarında olduğu bir dizi suçla yargılanıyor.
Sahte peygamber ise Flagstaff'taki ABD Sulh Ceza Mahkemesi'nde suçsuz olduğunu iddia etti.
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