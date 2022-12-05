ABD’de büyük skandal! Sahte peygamber 20’nin üzerinde eşiyle yaşıyordu! FBI’ın raporu dehşete düşürdü! En küçük kurban daha 9’unda

KENDİ LÜKS ARAÇ KULLANIYOR, KURBANLAR KARAVANDA YAŞIYOR

New York Post'ta yer alan habere göre, Bateman'ın reşit olmayan kızları bir kanepe ve tuvalet için bir kovaya ev sahipliği yapan bir karavanda yaşamaya zorlandı

İngiliz Daily Mail gazetesi ise büyük bir servete sahip olan sahte peygamberin iki lüks araca sahip olduğunu yazdı.