İngiltere’de kertenkelelerin atası bulundu! Meğer yıllardır bakın neredeymiş

Bunun son yılların en önemli keşfi olduğunu belirten Dr. Whiteside keşif sürecini şöyle anlattı;

"Numuneyi ilk olarak, Bilimsel Araştırma Görevlisi olduğum Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin depolarında, Clevosaurus fosilleriyle dolu bir dolapta tespit ettim... Örneğimiz basitçe 'Clevosaurus ve bir başka sürüngen' olarak etiketlenmişti. Örneği araştırmaya devam ettikçe, aslında Tuatara grubundan çok günümüz kertenkeleleriyle daha yakından ilişkili olduğuna giderek daha fazla ikna olduk. Üniversitede fosillerin X-ray taramalarını yaptık ve bu, fosili üç boyutlu olarak yeniden oluşturmamızı ve kayanın içine gizlenmiş tüm minik kemikleri görmemizi sağladı." dedi.