ABD’de kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk annesini öldürdü | Cinayetin ardından yaptığı şoke etti
ABD'nin Wisconsin eyaletinde ismi güvenlik kısıtlamaları sebebiyle açıklanmayan 10 yaşındaki erkek çocuk, annesinin kendisine internetten alışverişi yapmasına izin vermeyince katil oldu. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
10 yaşındaki erkek çocuk, 44 yaşındaki annesi Quiana Mann'in bir internet sitesindeki hesabından sanal gerçeklik gözlüğü satın almak istedi. Oğlunun pahalı gözlüğü almasına izin vermeyen anne, daha sonra yatmaya gitti.
Olayın ardından annesine kin besleyen çocuk, ertesi sabah saat 7'de evde herkes uyurken içinde bir silahın olduğu kilitli dolaba gitti.
Anahtarın yerini bularak dolabı açan çocuk, içindeki silahı alarak annesine doğrulttu. Silahın ateşlenmesiyle vurulan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Önce silahı saklamaya çalışan çocuk, daha sonra ablasına annesinin öldüğünü söyledi. Ablanın polisi aramasıyla da ekipler eve geldi.
Olay yerine gelen polislere, annesini "yanlışlıkla" vurduğunu söyleyen çocuk, evde ailesiyle kalmaya devam etti. Ne var ki ertesi gün, yeğenleriyle evde kalan teyze, küçük çocuktaki garipliği farketti.
Polisi arayan teyze, yeğenini hayatı boyunca öfke sorunları yaşadığını belirtti. 4 yaşındayken aile köpeklerine eziyet eden çocuğun, bir defasında da içinde yanıcı gaz bulunan balonu bilerek ateşe verdiğini ve evde yangın çıkardığını söyledi.
Çocuğun okulda da sorun çıkarttığını belirten teyzenin ifadelerinin ardından polislerin tekrar konuştuğu çocuğun, annesini bilerek vurduğu ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında yapılan keşifse, çocuğun cinayetin ardından nasıl soğukkanlı olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre annesini vuran çocuk, ertesi sabah annesinin hesabından pahalı sanal gerçeklik gözlüğünün siparişini verdi.
Cinayeti son derece soğukkanlı bir şekilde işlediği ortaya çıkan çocuğun, yetişkinler gibi yargılanacağı bildirildi.
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