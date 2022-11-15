Avrupa’dan sonra Çin ekonomisi rakamları da korkuttu! İşte dünya genelindeki enerji ve gıda krizinin boyutu

EURO BÖLGESİ ENFLASYONU DURDURAMIYOR

Almanya'da açıklanan nihai veriler, enflasyonun pahalı enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle ekimde yüzde 10,4'de kaldığını teyit etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı nihai verilerini yayınladı. Buna göre, eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,4'e çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 11,6 yükseldi.