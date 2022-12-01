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Son dakika: Yeni bir savaş kapıda mı? Almanya tarih verdi: Çin Tayvan'ı ilhak edecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Son dakika: Yeni bir savaş kapıda mı? Almanya tarih verdi: Çin Tayvan’ı ilhak edecek

Almaya'dan gelen son dakika açıklaması "Yeni bir savaş kapıda mı?" sorusunu akıllara getirdi. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığının, Tayvan'ın en geç 2027'de Çin tarafından ilhak edilmesini beklediği bildirildi. Öte yandan Alman kamuoyu, Rusya kaynaklı enerji krizinin ardından, son 6 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e ekonomik bağımlılığı tartışıyor.

Alman basınındaki haberlerde, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'ın, Almanya'nın ekonomik olarak Çin stratejisini değiştirmek istediği belirtildi.

Bakanlık çalışanlarının hazırladığı 100 sayfalık raporda, Alman-Çin ilişkilerinde ekonomik bağımlılığa dikkat çekilerek, Tayvan'ın en geç 2027'de Çin tarafından ilhak edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımları konusunda bağımlılığa işaret edilerek, bu ülkedeki yatırımları konusunda yeni raporlama gereklilikleri vurgulandı.

Haberlerde, Almanya'nın kendisini gelecekte dünyanın en büyük 2'inci ekonomisi olarak nasıl konumlandıracağı konusunda bir strateji üzerinde çalıştığı ve bu konuda bir taslak raporun hazırlandığı bildirildi.

Söz konusu stratejinin, "Çin ile ilişkiler", "Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) güçlendirilmesi" ile "ekonomik ve siyasi ortaklıklarının çeşitlendirilmesi" gibi 3 başlık altında hazırlandığı ifade edildi.

Çin, son 6 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak kayıtlara geçti.

Alman kamuoyu, son dönemde Rusya'ya enerji bağımlılığın "enerji kriziyle" sonuçlanmasının ardından Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor.


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