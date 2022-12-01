ABD’li bilim insanları tarih verdi! Güneş fırtınası saatte 3 milyon km hızla Dünya’yı vuracak

DÜNYA'YI NASIL ETKİLİYOR?

Jeomanyetik fırtına olarak da bilinen bir Güneş fırtınası ile Güneş'ten gelen enerjinin bir kısmı ve küçük parçacıklar kuzey ve güney kutuplarındaki manyetik alan çizgilerinden Dünya atmosferine geçebiliyor. Ardından bu parçacıklar Dünya'nın atmosferindeki gazlarla etkileşime girerek gökyüzünde auroralar olarak bilinen kutup ışıklarını oluşturuyor.