ABD’li bilim insanları tarih verdi! Güneş fırtınası saatte 3 milyon km hızla Dünya’yı vuracak
ABD’li bilim insanlarının 28 Kasım’da Güneş atmosferinde bir delik tespit ettiklerini duyurdu. Güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen 'kanyon benzeri' bir boşluk, yarın Dünya’ya doğru bir Güneş fırtınası başlatacak. Uzmanlara göre, sürekli bir yüklü parçacık akışı bu boşluktan yayılabilir ve saatte 3 milyon kilometreye varan yüksek hızla ilerleyebilir. Uzmanlar, Güneş fırtınasının elektrik şebekelerine ve uydu iletişimine zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.
ABD'li bilim insanları 28 Kasım'da Güneş atmosferinde bir delik tespit ettiklerini duyurdu. Güneş'in ekvatorundan geçen ekvatoral koronal deliğin 'Dünya'ya bakan bir konumda tespit edildiği' belirtildi. Araştırmacılar, Güneş fırtınasının şiddetini 'G1' olarak derecelendirdi. Bu sebeple, elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve uydular için sorunlara neden olabilmesine rağmen, fırtınanının zararının oldukça küçük olacağı kaydedildi.
DÜNYA'YI NASIL ETKİLİYOR?
Jeomanyetik fırtına olarak da bilinen bir Güneş fırtınası ile Güneş'ten gelen enerjinin bir kısmı ve küçük parçacıklar kuzey ve güney kutuplarındaki manyetik alan çizgilerinden Dünya atmosferine geçebiliyor. Ardından bu parçacıklar Dünya'nın atmosferindeki gazlarla etkileşime girerek gökyüzünde auroralar olarak bilinen kutup ışıklarını oluşturuyor.
Oksijen yeşil ve kırmızı ışık yayarken, nitrojen ise mavi ve mor renkte parlıyor. Dünyanın kuzeyinde, auroralar resmi olarak aurora borealis veya Kuzey Işıkları olarak bilinirken, güneyde olay aurora australis olarak adlandırılıyor.
Diğer taraftan Güneş fırtınaları, Dünya yüzeyindeki insanlar için tehlikeli değil, ancak elektrik şebekeleri ve GPS sinyallerinde parazite neden olabilir. 1859'da, Carrington olayı olarak bilinen devasa bir jeomanyetik süper fırtına, yeryüzündeki iletişimi bozmuştu.
YERYÜZÜNDEKİ İLETİŞİMİ NASIL BOZUYOR?
California Üniversitesi taraından yeni yapılan bir araştırma ise dünyanın devasa denizaltı iletişim kabloları ağındaki güvenlik açıkları nedeniyle şiddetli bir Güneş fırtınasının ardından internetin haftalarca kesintiye uğrayabileceğini tahmin etti.
Öte yandan, bilim insanlarına göre, yoğun Güneş fırtınalarının neden olduğu elektromanyetik dalgalanmalar, internetin omurgasını oluşturan fiber optik kablolara doğrudan zarar veremiyor. Ancak,Güneş fırtınaları uzun mesafelerde bağlantıları sürdürmek için gerekli olan, denizaltı kabloları boyunca yerleştirilmiş sinyal yükselticileri devre dışı bırakma potansiyeline sahip.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?
- KYK bursu için geri sayım! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
- Araç fiyatlarında ÖTV depremi: Marka marka güncel fiyat listesi! Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia... 0 km araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- İSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...
- POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA | 29. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2022 POMEM sınav ücreti ne kadar?
- SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?
- Bu kış, ayazı ve karıyla DONDURACAK! İstanbul kara doyacak! Meteoroloji'den son dakika Aralık ayı hava durumu açıklaması
- CEZASI VAR! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?
- Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağıtılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!
- EYT'DE SON DURUM: EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Meclis'e ne zaman gelecek?
- Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?