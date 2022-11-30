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Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden sözler: Hava savunma bölgemize girdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Güney Kore’den dünyayı tedirgin eden sözler: Hava savunma bölgemize girdiler

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 2 Çin ve 6 Rus savaş uçağının ülkenin hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) girdiğini açıkladı. Uçakların Güney Kore hava sahasını ihlal etmediği öğrenilirken, Seul tedbir olarak savaş jetlerini havalandırdı.

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