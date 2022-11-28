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ABD'den 5 Çin şirketine karşı kritik hamle! Yasaklamalar açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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ABD’den 5 Çin şirketine karşı kritik hamle! Yasaklamalar açıklandı

ABD'de Biden yönetimi, aralarından Huawei ve ZTE'nin de olduğu 5 Çin şirketinden yeni telekomünikasyon ekipmanlarının ithalatını yasakladı. Biden yönetimi, bu firmaların ürettikleri ekipmanların ABD'nin ulusal güvenliği için "kabul edilemez bir risk" oluşturduklarını öne sürdü.

ABD, aralarında ZTE`nin de olduğu 5 Çin şirketinden bazı telekomünikasyon ekipmanlarının ithalatını yasakladı.

ABD Federal Komünikasyon Komisyonu, gözetim, güvenlik ekipmanları üreticisi Dahua Technolog, güvenlik kameraları üreticisi Hangzhou Hikvision Digital ve telekom şirketi Hytrea Communications tarafından üretilen ürünlerin satış ve ithalatını yasakladı.

ABD'de Biden yönetimi, aralarından Huawei ve ZTE'nin de olduğu 5 Çin şirketinden yeni telekomünikasyon ekipmanlarının ithalatını yasakladı. Biden yönetimi, bu firmaların ürettikleri ekipmanların ABD'nin ulusal güvenliği için "kabul edilemez bir risk" oluşturduklarını öne sürdü.

Hikvision yaptığı açıklamada, ürünlerinin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmediğini savundu.

Açıklamada, "Bu karar, ABD'nin ulusal güvenliğini korumaz, ancak Amerikalı küçük şirketler, yerel yönetimler, okullar ve bireysel kullanıcılar için bu güvenlik kamerası sistemlerine erişimi çok daha pahalı hale getirir" denildi.

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