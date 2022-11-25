ABD'li analist Michael Doran'dan çarpıcı yorum: Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak!
ABD'li analist Michael Doran, kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Michael Doran, "ABD, Suriye'den çekilecek ve Türkiye, YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak." dedi. Doran, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin de YPG'yi dağıtacağını söyledi.
Orta Doğu araştırmacısı Amerikalı analist Michael Doran, 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda yaptı.
Doran, "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak" diyerek de hatırlatmada bulundu.
"ABD ÇEKİLECEK, TÜRKİYE YPG'Yİ DAĞITACAK"
Twitter paylaşımı yapan Doran, şu ifadeleri kullandı:
"2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak. ABD Suriye'den çekilecek ve Türkiye, YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli.. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi."
ABD'Lİ UZMAN MİCHAEL DORAN AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ: YPG, PKK'DIR BİZ BUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Yerinde tespit!" ifadeleriyle ABD merkezli Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Doran'ın ABD ile terör örgütü PKK'nın ilişkilerine anlatan bir video paylaştı. Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoda ABD'li uzman Doran, ABD'nin PKK ile ilişkilerini eleştirerek "PKK bir terör örgütüdür ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesindedir. Türkiye'yi Kürtler ve Türkler arasında bölmek istiyor. Biz PKK ile müttefiklik ilişkisi kurarak Türkiye'yle çatışma sürecine girmiş olduk." dedi.
ABD'li Michael Doran'nın konuşması şu şekilde:
"Burada odaklanmamaız gereken bu durumun nasıl sonuçlanmasını istediğimizdir. Buna nasıl çözüm getirmek istedğimiz hususu gibi... Şunu kabul etmek gerekir ki biz kuzeydoğu Suriye'de bu felaket durumun oluşmasına neden olduk çünkü PKK'yla ittifak ilişkisine girdik. YPG yani sahadaki Kürt güçleri aslında PKK. PKK bir terör örgütüdür ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesindedir. Türkiye'yi Kürtler ve Türkler arasında bölmek istiyor. Biz PKK ile müttefiklik ilişkisi kurarak Türkiye'yle çatışma sürecine girmiş olduk.
KENDİMİZE YALAN SÖYLEDİK
Bu insani açıdan akıllıca değildi, stratejik açıdan ise hiç akıılıca değildi. Bu durumda stratejik açıdan önemli olan Türkiye'nin uluslararası yönelimidir. Türkler bize yıllarca PKK'nın kuzeydoğu Suriye'de özerk bir Kürt devletinin kurmasına imkan tanıyacak bir güç şemsiyesi sağlamamızdan rahatsızlık duyduklarını söylediler. Biz ise onlara sürekli olarak susun ve oturun dedik. Aralarına Arap, Ezizileri ve diğerlerini soktuk ama o örgütün güç merkezi her zaman PKK oldu. Şunu kabul etmemiz gerekir ki biz kendimize yalan söyledik.
AMERİKAN HALKI KANDIRILDI AMA TÜRKLER KANDIRILAMADI
Obama yönetimi bunun PKK'dan başkası olduğu şeklinde takdim etti ve böylelikle Amerika halkının kandırmada başarılı oldu ancak Türkleri kandıramadı. Onlar bize sürekli bunun ilişkilerimize zarar verdiğini söylediler ve biz onları görmezden gelmeyi tercih ettik. Ayrıca mevzu sadece Erdoğan değil, Türk halkının büyük bir çoğunluğu bu operasyonu destekliyor. Şu karışıklığa bakın, şunu kabul etmeliyiz ki biz bu karışlıklığın meydana gelmesinde çok büyük bir rol oynadık. Bu durumu geride bırakmak demek Ankara'yla dünyanın bu kısmını istikrarlı hale getirmek için yeniden iyi ve verimli ilişkiler kurmak demek.
TÜRKİYE SONSUZA DEK ORADA KALACAK
Tüklerle verimli bağlarımız olmazsa, ki bu büyük ölçüde bizim şartlarımız üzerinden değil onların şartlarıyla çalışmak demek oluyor. Herkes biliyor ki er ya da geç gideceğiz. Türkiye sonsuza dek orada olacak ve Türkler de bunu gayet iyi biliyor. İnsani kaygılarımız olabilir, onları kuvvetli şekilde savunabilir farklı görüşlere sahip olabiliriz, ancak bunu yaparken gerçek bir stratejik anlayış olmadan yaptığıız birçok geçici taktik kararını sonucu olarak ortaya çıkan bir çerçevede değil Türklerin istediği çerçevede olmalı."
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