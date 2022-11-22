KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü New York’ta Türkevi’nde kutlandı

KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, buradaki açıklamalarında, 'Kıbrıs'ta tek çabamız, huzur ve güven içinde yaşamak için egemenliğimize saygı duyulması.' ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türklerinin iradesinin daha fazla görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Dana, KKTC'nin uluslararası toplumda hak ettiği yeri yakın zamanda alacağına inandığını dile getirdi. 140 ÜLKEDEN 100 BİN ÖĞRENCİ KKTC'DE Kıbrıs Türklerine uygulanan hukuksuz ve insanlık dışı izolasyona rağmen bu yıl KKTC'yi yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini ifade eden Dana, 140 ülkeden 100 bin öğrencinin ise KKTC'de eğitim aldığını anlattı. Dana, Kıbrıs Türk halkını aydınlık bir geleceğin beklediğini dile getirdi. KKTC'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ile KKTC ve Türk toplumu mensupları katıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN