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KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü New York'ta Türkevi'nde kutlandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü New York’ta Türkevi’nde kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü, New York'ta Türkevi'nde gerçekleştirilen tören ile kutlandı. KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, burada açıklamalarda bulundu.

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