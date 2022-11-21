İngiltere’de çamurun içinde gördü! Değeri dudak uçuklattı
İngiltere'de bir tarlada çamurun içinde bulunan alyansın, ortaçağa ait olduğu ortaya çıktı. 29 Kasım’da satışa çıkarılacak yüzüğün içinde yer alan yazı dikkat çekerken, değeri ise dudak uçuklattı.
69 yaşındaki David Board, 2019 yılında İngiltere'nin Thorncombe bölgesindeki bir tarlada metal dedektörü ile tarama yapıyordu.
ŞEKER AMBALAJI SANDI
David saha araştırmasının ikinci gününde tam da pes etmek üzereyken elindeki dedektör alarm verdi. Adam yere eğilip baktığında parlak bir nesnenin çamurun içinde parladığını gördü. İlk başta bir şeker ambalajı olduğunu düşündüğü şeye yakından bakınca bunun bir alyans olduğunu fark etti.
"SADECE HURDA BİR METAL OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"
CNN'in haberine göre, "Bunun sadece hurda bir metal olduğunu düşündüm ve cebime attım" diyen David, eve gidip çamur içindeki yüzüğü yıkadığında onun düşündüğünden daha iyi durumda olduğunu fark etti.
DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI
David'in bulduğu yüzüğün değerini öğrenmek için harekete geçmesi ile alyansın orta çağdan kalan bir Pırlanta Yüzük olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar söz konusu yüzüğe 47.300 Dolar fiyat biçti.
SİR BROOK 1388 YILINDA KARISINA VERDİ
İngiliz müzayede evi 'Noonans Mayfair' söz konusu yüzüğün büyük bir ihtimalle 1388 yılında Sir Thomas Brook tarafından eşi Lady Joan Brook'a verildiğini düşünüyor. Çünkü yüzüğün bulunduğu arazi daha öncesinde Brook'a aitti.
29 KASIM'DA SATIŞA ÇIKIYOR
Lady Brook'un Ortaçağ'dan kalma pırlanta yüzüğü 29 Kasım'da satışa çıkacak.
Müzayede evinin sözcüsü danışman olan Nigel Mill, düzenlediği basın toplantısında yüzüğün "neredeyse mükemmel" durumda olduğunu belirtti.
İÇİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ
Milyon dolarlık yüzük, evlilik birliğini sembolize etmek için iç içe geçmiş iki altın banta sahip. Altın bantların üzerinde ise küçük bir pırlanta var.
Yüzüğün iç kısmında Ortaçağ Fransızcasında "Kaderin ellerimde, sende benim kaderimi tut" anlamına gelen "ieo vos tien foi tenes le moy" yazısı var.
"BUNUN GİBİ BİR YÜZÜK BİR DAHA ASLA OLMAYACAK"
Keşif, İngiltere'de yapılan inanılmaz buluntular listesine eklendi.
Yüzüğü bulan Board, yaptığı açıklamada "O zamanlar, her yüzük bireysel ve benzersizdi, bugünkü gibi seri üretilmemişti. Bu nedenle de bunun gibi bir yüzük bir daha asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
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