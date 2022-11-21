İngiltere’de çamurun içinde gördü! Değeri dudak uçuklattı

İÇİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Milyon dolarlık yüzük, evlilik birliğini sembolize etmek için iç içe geçmiş iki altın banta sahip. Altın bantların üzerinde ise küçük bir pırlanta var.

Yüzüğün iç kısmında Ortaçağ Fransızcasında "Kaderin ellerimde, sende benim kaderimi tut" anlamına gelen "ieo vos tien foi tenes le moy" yazısı var.

"BUNUN GİBİ BİR YÜZÜK BİR DAHA ASLA OLMAYACAK"

Keşif, İngiltere'de yapılan inanılmaz buluntular listesine eklendi.

Yüzüğü bulan Board, yaptığı açıklamada "O zamanlar, her yüzük bireysel ve benzersizdi, bugünkü gibi seri üretilmemişti. Bu nedenle de bunun gibi bir yüzük bir daha asla olmayacak" ifadelerini kullandı.