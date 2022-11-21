Fransa ve ABD'nin eskimiş silahıyla cesaretlenen Yunan General'den büyük tahrik! Esamesi bile okunmayan ordu gücüyle meydan okuduğunu sanıyor
Türkiye ile ilişkilerinde gerginliği tırmandıran bir siyaset izleyen Yunanistan, tahriklerine bir yenisini daha ekledi. Yunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşılık 'kim 'gelmek' gibi ölümcül bir hataya düşerse, ona şimdiden Haber verin ki, önünde yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731 bulacaktır.' ifadelerini kullandı. Türk askeri gücü karşısında esamesile bile okunmayan Yunan ordusu, Fransa ve ABD'nin eski teknoloji silahlarıyla Türkiye'ye meydan okuma cüretinde bulunarak skandallarına bir yenisini daha ekledi.
Atina yaptığı açıklamalar ile Ege'deki tansiyonu artırmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz hadlerini bilsinler' sözlerinin yankıları sürüyor.
Türkiye'nin Suriye'de terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatı sonrası Yunan generalden skandal bir açıklama geldi.
Bu sözlere gönderme yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos 'Floros kim gelmek istiyorsa ölümcül bir hata yapar' dedi.
'Bizi kim tehdit ederse etsin, kim gelmeye karar verirse versin, ne zaman gelmeyi seçerse seçsin, Yunanistan güçlü, özgür ve bağımsız kalacaktır' diyen Yunan general sözlerine şöyle devam etti;
'kim 'gelmek' gibi ölümcül bir hataya düşerse, ona şimdiden Haber verin ki, önünde yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731 bulacaktır.'
Göreve geldiği günden itibaren' Meriç sınırlarına yönelik benzeri görülmemiş hibrit saldırılar' ile karşı karşıya kaldıklarını iddia eden Yunan general isim vermeden Türkiye'yi suçladı.
'Kuvvetlerimiz her zamankinden daha fazla savaşa hazır' diyen Konstantinos, 'Barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın' mesajı verdi.
YUNAN BASININDA BİRİNCİ MANŞET OLDU
Dün başarı ile icra edilen operasyon komşu Yunanistan'da bir numaralı gündem maddesi oldu. Pek çok gazete TSK'nın operasyonunu birinci manşetinden okurlarına duyurdu.
HAZIMSIZ YUNAN BASINI DA OPERASYONDAN DUYDUĞU RAHATSIZLIĞI YAZDI
Yunan Skai 'Türkiye, İstanbul Patlamasına Misilleme Olarak Kürt Hedeflerini Bombaladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Proto Thema 'Türkler gece Kobani'yi bombaladı' başlıklı haberinde bombardıman sonucu en az 12 kişinin öldüğü iddiasına yer verdi.
Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea, haberinde Türk ordusunun bölgede 20'den fazla hava saldırısı düzenlediği bilgisine yer verdi
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