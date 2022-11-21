Fransa ve ABD’nin eskimiş silahıyla cesaretlenen Yunan General’den büyük tahrik! Esamesi bile okunmayan ordu gücüyle meydan okuduğunu sanıyor

'kim 'gelmek' gibi ölümcül bir hataya düşerse, ona şimdiden Haber verin ki, önünde yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731 bulacaktır.'

Göreve geldiği günden itibaren' Meriç sınırlarına yönelik benzeri görülmemiş hibrit saldırılar' ile karşı karşıya kaldıklarını iddia eden Yunan general isim vermeden Türkiye'yi suçladı.

'Kuvvetlerimiz her zamankinden daha fazla savaşa hazır' diyen Konstantinos, 'Barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın' mesajı verdi.