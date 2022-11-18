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İran devriminin lideri Humeyni'nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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İran devriminin lideri Humeyni’nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi

Son dakika haberine göre İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Merkezi eyaletine bağlı Humeyn'deki baba evinin ateşe verildiği öne sürüldü.

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