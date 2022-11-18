18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Akım hatlarındaki gaz sızıntıları hakkında flaş iddia! İsveç’ten sabotaj tespiti

Kuzey Akım hatlarındaki gaz sızıntıları hakkında flaş iddia! İsveç’ten sabotaj tespiti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
ABONE OL
Kuzey Akım hatlarındaki gaz sızıntıları hakkında flaş iddia! İsveç’ten sabotaj tespiti

İsveç, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamalarda ağır sabotaj bulunduğunu duyurdu. Savcı Mats Ljungqvist, yaptığı basın toplantısında, "Bunları belgeledik ve geniş çaplı yapılacak analizler, daha güvenli sonuçlara varmamızı sağlayacak." dedi.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamalarında olayla ilgili ön soruşturmayı yöneten Savcı Mats Ljungqvist, yaptığı basın toplantısında, olayın karmaşık ve kapsamlı olduğunu belirterek, ortaya çıkan bulgularda ağır sabotaj bulunduğunu bildirdi.

Analizlerin yapıldığı yerde çok sayıda yabancı nesne patlayıcı bulduklarını aktaran Ljungqvist, "Bunları belgeledik ve geniş çaplı yapılacak analizler, daha güvenli sonuçlara varmamızı sağlayacak." dedi.

Ljungqvist, devam eden soruşturma gereği ileride patlama ile ilgili yapılan geniş araştırmalar sonucu herhangi birinin suçlu olup olmayacağının ortaya çıkacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. AB de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı. Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarını kim patlattı? Ülkeler peş peşe birbirlerini suçladı BALTIK DENİZİ'NDEKİ KUZEY AKIM 1 VE KUZEY AKIM 2 BORU HATLARINI KİM PATLATTI? ÜLKELER PEŞ PEŞE BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
Avrupa’da doğal gaz fiyatı arttı AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATI ARTTI
Kuzey Akım 1-2’de sızıntı durdu "KUZEY AKIM 1-2'DE SIZINTI DURDU"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA