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Moderna ve Pfizer’dan flaş karar! Çalışma başlattılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Moderna ve Pfizer’dan flaş karar! Çalışma başlattılar

2 seneden uzun bir süredir koronavirüs salgınıyla ile mücadele eden dünya Pfizer ile Moderna'nın verdiği kararı konuşuyor. 2 şirket aşıdan sonra problem yaşadığını öne süren hastalar için dikkat çeken bir adım attı.

2019 yılının son aylarında patlak vererek hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Birçok alışkanlığımızı geride bırakmamıza sebep olan virüs tabir yerindeyse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

PFİZER VE MODERNA'NIN KARARI KONUŞULUYOR

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya Pfizer ve Moderna'nın aldığı kararı konuşuyor.

TEK TEK İNCELENECEKLER

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Moderna ve Pfizer, aşıların uzun vadeli sorunlara neden olup olmadığını araştıracak. Bu kapsamda Firmalar, aşılardan olumsuz etkilendiğini iddia eden kişileri mercek altına alacak. Firmalar bu sayede aşının herhangi bir olumsuz etkiye sahip olup olmadığını belirleyip tartışmalara son noktayı koymayı hedefliyor.

AŞININ YARARI KANITLANDI

Öte yandan salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı veriler ise aşı tartışmalarına son noktayı koymuştu. CDC yayınladığı son raporu ile aşının net faydasını bir kez daha gözler önüne serdi. CDC aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Johnson & Johnson aşısı incelendiğinde her 100 bin kişide 0.23 ölüm görüldü. Bu oran aşısız yada takviye doz olmayanlarda 1.6 olarak saptandı. Bu araştırma ile aşı karşıtlarının aşıların ölümleri engellemede bir etkisi olmadığı iddiası çürütülmüş oldu.

YÜZDE 30'LUK ŞANSLI KESİMİN SIRRI NE?

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma ile 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusu yanıt buldu. İngiliz araştırmacılar belirli bir mutasyona sahip kişilerin aşı olduktan sonra daha büyük bir antikor tepkisi ürettiği sonucuna ulaştı.

Daily Mail'in araştırma sonuçlarından derlediği haberine göre, yaklaşık her 10 kişiden 3'ünde HLA-DQB1*06 olarak bilinen gen bulunmakta ve söz konusu gen Covid aşılarından sonra insanlara daha fazla antikor üretimine neden olmakta.

Başka bir deyişle bu gene sahip olan kişiler aşı olduktan sonra daha yoğun bir korumaya sahip olduklarından dolayı virüsü kapma olasılıkları bir hayli düşüyor.

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