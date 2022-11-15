Avrupa’da kriz tırmanıyor! Her kesimden insanlar iş bırakıp eyleme başladı! Gerilim had safhada

Almanya'da ekim ayı enflasyonu enerji ve gıdada yüksek artışların etkisiyle beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 10.4 ile yeni bir rekor kırınca geçen hafta 200 binden fazla işçi metal ve elektrik endüstrilerindeki fabrikalarda uyarı grevlerine ve protesto eylemlerine katılmıştı.