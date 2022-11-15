16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydularını fırlattı

Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydularını fırlattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2022
ABONE OL
Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydularını fırlattı

Çin, Yaogan-34 uydularının ilk grubunu 30 Nisan 2021'de, ikinci grubunu ise 17 Mart'ta fırlatmıştı. Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

Fırlatışın ardından uydular, planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Uyduların, toprak kaynakları ve hasat takibi, şehir planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 450'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Yaogan-34 uydularının ilk grubu 30 Nisan 2021'de, ikinci grubu ise 17 Mart'ta fırlatılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA