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Türkler ABD'den F-16 alacak! Yunan Bakan Apostolakis duyurdu: Er ya da geç...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Türkler ABD’den F-16 alacak! Yunan Bakan Apostolakis duyurdu: Er ya da geç...

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis yaptığı açıklamada Türkiye'nin ABD'den er ya da geç F-16 alacağını paylaştı. Apostolakis "Bence savaşlarda her iki taraf da kaybeder ancak biriyle savaşa girmenin bedeli ciddi bir şekilde hesaplanmalıdır." dedi.

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin er ya da geç F-16 alacağı değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKLER SAVAŞA GİRMEDEN KAZANIMDA BULUNMAK İSTİYOR"

"Proto Programa" isimli radyo programında konuşan Apostolakis, Türkiye'nin savaşa girmeden kazanımda bulunmak istediğini ileri sürerek, "Savaş net bir kazanç ya da kayıp durumu değildir. Bence savaşlarda her iki taraf da kaybeder ancak biriyle savaşa girmenin bedeli ciddi bir şekilde hesaplanmalıdır." dedi.

ER YA DA GEÇ OLACAK

Apostolakis, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alabilmesi için uygun zeminin oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Ne zaman olacağını bilemem ama bu er ya da geç olacak." diye konuştu.

12 MİL KARARI

Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma isteğinin Türkiye ile görüşülmesi gerektiğini belirten Apostolakis, kara sularının Ege'de 12 mile çıkarılması halinde deniz taşımacılığı alanının daralacağına dikkat çekti.

Apostolakis, deniz taşımacılığının serbest bir şekilde sürdürülebilmesi ve Yunanistan'ın kara suları ile ilgili egemenlik haklarının güvence altına alınabilmesi için bu durumun dikkate alınması gerektiğini savunarak, "Tüm bunlar için zaman zaman öne sürülen ve değerlendirmeye alınan öneriler var, planlar var, tezler var. Anlaşmaya varılmadı ancak çözümün var olduğunu düşünüyorum. Keyfi karar verip, paylaşım yapamayız." ifadelerini kullandı.

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