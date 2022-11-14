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AB Komisyonu Türkiye'ye başsağlığı diledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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AB Komisyonu Türkiye’ye başsağlığı diledi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi. Von der Leyen, sosyal medyadaki mesajında, "İstanbul'da dün insanların canına mal olan zalim saldırı sonrasında Türkiye'ye ve Türk halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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