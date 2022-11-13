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ABD'de iki uçak havada böyle çarpıştı! O anlar kamerada

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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ABD’de iki uçak havada böyle çarpıştı! O anlar kamerada

ABD'nin Teksas eyaletinde Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Korku ve paniğe yol açan o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay, yerel saatle 13.25'te Dallas şehrinde bulunan Executive Havalimanı'ndaki hava gösterisi sırasında meydana geldi.

Gösteriyi izleyenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görüldü.

Düşen uçaklara 40'tan fazla itfaiyeci müdahale ederken, FAA, "Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor." açıklamasını paylaştı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTBS) çarpışmayı araştırdığı, kazayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

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