İsviçre’de mucize gibi kurtuluş! 720 derecelik erimiş alüminyum fırınına düştü

MUCİZE GİBİ KURTULUŞ

Görgü tanıkları hemen adama yardım etti ve acil durum ekipleri hastaneye çağırıldı. Genç adamın vücudundaki yanıklara rağmen hayatta olduğu ve helikopterle en yakın sağlık kuruluşuna götürüldüğü öğrenildi.

BU İLK DEĞİL

St Gallen Şehri Polisi kazanın nasıl olduğunu araştırırken korkunç kazanın fabrikada yaşanan ilk Iş Kazası olmadığı belirlendi.Ambalaj üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada çalışan 59 yaşındaki Christopher Wright da bu yılın başında korkunç bir kazanın kurbanı oldu.Endüstriyel bir kazanda eli kopan adam anında hastaneye götürüldü. 11 saat süren bir operasyonla kopan uzvu dikilen adamın hala elini kullanamadığı öğrenildi.

İşverenlere sağlık ve güvenlik yasalarını ihlal ettiği için 115.000 sterlin para cezası verilse de bu yeni kazaların meydana gelmesini engellemedi.