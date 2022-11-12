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Çin, Tiencou-5 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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Çin, Tiencou-5 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou (gök gemisi)-5" kargo mekiğinin, "Long March 7 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

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